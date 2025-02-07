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美國接管加薩走廊 川普：不必費美國一兵一卒

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普6日表示，以色列將在以哈衝突結束後移交加薩走廊（Gaza Strip）給美國；川普指出，美國不必投入任何美國軍人。（路透）
美國總統川普6日表示，以色列將在以哈衝突結束後移交加薩走廊（Gaza Strip）給美國；川普指出，美國不必投入任何美國軍人。（路透）

美國總統川普6日表示，以色列將在以哈衝突結束後移交加薩走廊（Gaza Strip）給美國；川普指出，美國不必投入任何美國軍人。

川普日前表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，以色列將在以哈衝突結束後，將加薩走廊移交給美國；川普說，巴勒斯坦人將移居到更安全、漂亮的社區，擁有嶄新、現代的房屋，給予他們擁有幸福、安全和自由的機會。

川普指出，美國與來自全世界的開發團隊，將緩慢且小心地展開加薩的重建工作，讓加薩轉變成地球上最偉大、壯觀的開發計畫。

川普指出，這項計畫不需要投入任何美國軍人，並認為，這將有利於該地區的長治久安。

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