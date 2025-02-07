簽署行政命令 川普暗指林郁婷跨性別

美國總統川普五日簽署行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參加女性運動賽事；川普還在致詞中重提去年巴黎奧運，暗指阿爾及利亞拳擊選手克莉芙和我國選手林郁婷皆是跨性別選手。白宮發言人李威特指出，川普希望奧林匹克委員會和國家大學體育協會（ＮＣＡＡ）能夠遵守。

我體育署昨天重申國際奧會支持林郁婷的立場，並表示在巴黎奧運期間已一再重申林郁婷是女性，並非跨性別，也希望外界能傳遞正確的訊息，避免造成選手傷害。

川普指跨性別選手偷走女性運動中三五○○個勝利。川普也提及巴黎奧運會，義大利女拳手卡里尼對上克莉芙，卡里尼在比賽四十六秒後即棄賽；川普稱，這是男性拳手偷走女性拳手的金牌。

川普也說，巴黎奧運的女性拳擊比賽中不只一名跨性別選手，而是有兩名，兩人皆取得拳擊金牌，暗指林郁婷也是跨性別選手。

至於是否會影響到林郁婷下屆奧運參賽可能性？目前世界拳擊總會尚未獲得國際奧會認證，且國際奧會將於三月改選，洛杉磯奧運是否將拳擊納入競賽未定；選手如取得奧運參賽資格都將收到國際奧會與奧運籌委會核發的選手證，不需要另外申請簽證，代表林郁婷身分只要獲得國際奧會認證，將不會因為美國政府立場影響奧運參賽權益。