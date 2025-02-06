俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。俄國國家杜馬國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）說，普亭和川普可能在2月或3月會面。

川普和普亭都曾表示願意舉行會談，主題可能包括核武管制和全球能源價格，及川普希望迅速結束俄烏戰爭。斯魯茨基表示，預計他們也會討論中東局勢。

斯魯茨基說：「這項工作需要謹慎策畫，我不會洩露任何秘密，相關工作目前已在後期階段。」

斯魯茨基也拒絕猜測普亭和川普會面時間。俄羅斯新聞社引述他的話說：「2月或3月，我們還是不要猜測，讓兩位領袖有機會做好準備，不過時機很快就會到來。」

至於普亭和川普會面地點，兩位知悉磋商情況的俄國消息人士先前告訴路透，俄國看中沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。不過，沙國與阿聯並未回應置評請求，克里姆林宮則拒絕評論。