普亭川普會晤可能時間點曝 俄國議員：籌備工作近尾聲
俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統普亭會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時間點可能在2月或3月。
俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示，普亭（Vladimir Putin）可能於2月或3月會晤川普（Donald Trump）。
路透社報導，川普和普亭兩人都曾表達願意舉行會談，磋商的議題可能涵蓋核武管制和全球能源價格，以及川普意圖要盡快結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的目標。
斯魯茨基提到，他也預期兩人會商討當前中東局勢，並說「籌備工作需要謹慎策畫，我不會透露任何祕辛，目前已進入尾聲階段」。
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