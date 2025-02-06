快訊

獨／網傳最愛汪小菲「5大謠言」？S媽打臉：這3年婚才是熙媛最快樂時光

財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

川普緊張了？美中關稅戰談判告吹 1細節曝習近平疑不領情

普亭川普會晤可能時間點曝 俄國議員：籌備工作近尾聲

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導
美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。圖／路透
美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。圖／路透

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統普亭會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時間點可能在2月或3月。

俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）表示，普亭（Vladimir Putin）可能於2月或3月會晤川普（Donald Trump）。

路透社報導，川普和普亭兩人都曾表達願意舉行會談，磋商的議題可能涵蓋核武管制和全球能源價格，以及川普意圖要盡快結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的目標。

斯魯茨基提到，他也預期兩人會商討當前中東局勢，並說「籌備工作需要謹慎策畫，我不會透露任何祕辛，目前已進入尾聲階段」。

俄羅斯 川普 普亭

延伸閱讀

川普緊張了？美中關稅戰談判告吹 1細節曝習近平疑不領情

川普提接管加薩計畫被轟「荒謬」 印尼外交部：強烈反對

批WHO「混亂沒效率」 川普擬促改革：由美國人出任秘書長

川普稱重新安置加薩巴人 陸外交部反對稱：雪上加霜

相關新聞

不需要美軍！川普不甩全球盟邦反對 再提接管加薩計畫：獲幸福的機會

美國總統川普4日會晤以色列總理內唐亞胡後，首度宣稱美國有意接管加薩，必要時部署美軍，隔天就引來巴勒斯坦人及全球盟邦強烈反...

普亭川普會晤可能時間點曝 俄國議員：籌備工作近尾聲

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統蒲亭會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時...

川普提接管加薩計畫被轟「荒謬」 印尼外交部：強烈反對

美國總統川普表示，美國計畫將住在加薩的巴勒斯坦人安置到鄰國，並「接管」加薩開發當地經濟。對此，印尼外交部表示，強烈反對任...

批WHO「混亂沒效率」 川普擬促改革：由美國人出任秘書長

據2名知情人士及路透社檢視的一份提案文件顯示，川普政府正研議推動世界衛生組織（WHO）改革，包括WHO秘書長須由美國人出...

瓜地馬拉承諾擴大接受移民遣返 美國務卿表支持

中美洲國家瓜地馬拉總統今天承諾將允許美國大幅增加遣返班機數量，獲得美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表達支持，為...

川普拋接管加薩計畫 伊朗外交部怒反對：前所未有的攻擊

美國總統川普表示，美國將在巴勒斯坦人遷出加薩走廊後，「接管」加薩開發當地經濟。以色列總理內唐亞胡接受媒體訪問時說，川普這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。