不需要美軍！川普不甩全球盟邦反對 再提接管加薩計畫：獲幸福的機會

美國總統川普4日會晤以色列總理內唐亞胡後，首度宣稱美國有意接管加薩，必要時部署美軍，隔天就引來巴勒斯坦人及全球盟邦強烈反對。川普6日上網發文，重申美國「接管」加薩計畫，但強調不需要出動美軍。

BBC報導，川普似乎在這個想法加碼，他在自家社群媒體平台「Truth Social」寫道，「戰事結束時，加薩走廊將由以色列移交給美國。巴勒斯坦人，像舒默（美國參議院民主黨領袖）這樣的人，應該已重新安置在該區域更安全與更美麗的社區，擁有現代化新房」。

川普的貼文寫道，「他們實際上會有獲得幸福、安全和自由的機會。美國與來自世界各地的優秀開發團隊合作，將緩慢與謹慎地開始建設，會成為地球上這類開發案當中最偉大、最壯觀的一個。不需要美軍！區域穩定至上！」

川普仍未說明接管加薩計畫細節。