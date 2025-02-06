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川普提接管加薩計畫被轟「荒謬」 印尼外交部：強烈反對

中央社／ 雅加達6日專電
印尼總統普拉伯沃。圖／路透
印尼總統普拉伯沃。圖／路透

美國總統川普表示，美國計畫將住在加薩的巴勒斯坦人安置到鄰國，並「接管」加薩開發當地經濟。對此，印尼外交部表示，強烈反對任何強行驅逐巴勒斯坦人的意圖，並呼籲國際社會應尊重國際法。

川普日前提出將加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人永久遷出，並提議由美國接管加薩，遭長期支持巴勒斯坦的印尼政府反對。

印尼外交部5日發布聲明表示，「強烈反對任何強行驅逐巴勒斯坦人的意圖，或試圖改變遭佔領的巴勒斯坦土地上的人口結構」。

聲明指出，川普接管加薩的計畫阻礙了「兩國方案」，即建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。

印尼外交部呼籲國際社會尊重國際法，特別是巴勒斯坦人的自決權及他們返回家園的權利，並再次聲明，「實現該地區永久和平的唯一方式是解決衝突根源，即以色列長期非法佔領對巴勒斯坦的領土」。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼大學國際法教授希克馬漢托（Hikmahanto Juwana）呼籲政府與民眾一同反對川普的「荒謬」想法，並強調該計劃不僅非法，也可能是對巴勒斯坦人進行種族清洗的第一步。

希克馬漢托說：「（川普）這項提議極其荒謬，且剝奪了加薩巴勒斯坦人民的權利，嚴重偏袒以色列，而重建加薩的承諾只是一種美化強迫人民遷移的形式。」

穆斯林人口逾85%的印尼，官方和民間向來支持巴勒斯坦建國。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年在就職典禮上，也重申印尼政府支持巴勒斯坦建國的堅定態度。

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