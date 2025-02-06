瓜地馬拉承諾擴大接受移民遣返 美國務卿表支持

中美洲國家瓜地馬拉總統今天承諾將允許美國大幅增加遣返班機數量，獲得美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表達支持，為國內局勢緊繃的瓜國帶來助力。

法新社報導，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）將允許美方遣返班機增加40%，以加速遣送瓜地馬拉人及來自其他國家的非法移民，回應美國總統川普的關鍵優先政策之一。

魯比歐在與阿雷巴洛共同召開的記者會上表示：「我們不僅僅是鄰國，我們更是盟友、朋友，我想這將藉由我們達成的工作體現出來。」

他還表示，美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）將前來瓜地馬拉，協助規劃打造一座更為現代的港口。

古巴裔美國籍的魯比歐強烈反對拉丁美洲左翼勢力，他接下美國最高階外交官的新職務後，迅速尋求強化與區域內保守派之間的關係。

阿雷巴洛雖然在意識形態上稱不上美方盟友，但他一直積極避免與新的川普政府產生摩擦。

他向魯比歐承諾，將「全面且共同確保區域穩定、人民尊嚴及國家安全」。

阿雷巴洛今天明確表示，作為主要移民來源國，瓜地馬拉將接受「返國國民和外籍人士」，並確保將非本國籍人士轉送到他們原本的國家。

瓜國此舉與鄰國哥倫比亞形成強烈對比，哥國左派領袖要求遭遣返者獲得「有尊嚴」的待遇，並在拒絕美國軍機在機上使用鐐銬運送遣返者後派遣專機接回移民，當時還與川普爆發短暫的關稅糾紛。