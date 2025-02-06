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川普收緊移民政策…傳435名馬來西亞公民列遣返名單 大馬外交部回應

中央社／ 吉隆坡6日專電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國川普政府緊收移民政策，疑有435名馬來西亞人遭列美國遣返名單。大馬外交部今天發布聲明表示，尚未接獲來自美方的正式通知。

美國總統川普（Donald Trump）承諾打擊非法移民，並終止逾越法律範疇的人道計畫。

新海峽時報（New Straits Times）等馬來西亞媒體報導，根據美國移民暨海關執法局（ICE）數據，435名大馬公民列入遣返名單，這些人是接獲遣返通知的逾144萬名外國公民的一部分。

大馬外交部上午接受媒體詢問表示，馬來西亞獲悉公民可能因美國更嚴格的移民政策面臨遣返命運，但至今未收到美方正式通知，也沒有受影響的公民提出協助的請求。

根據大馬外交部發布的簡短聲明，馬來西亞透過駐美使館與美方密切聯繫，並與在美國的大馬社群聯繫，確保遵守移民規定。

馬來西亞人力仲介業者受訪指出，馬來西亞於1990年代的確有不少人以俗稱「跳機」方式赴美國、日本、澳洲，主要原因是這些國家的匯率比大馬高，能賺取相對較高的收入。這些人身分並不合法，只能非法打工賺錢。

這名不願透露姓名的仲介業者說，隨著嚴格的移民查緝與司法互助，大馬公民跳機移民人數大幅減少。部分滯留海外特別是美國的大馬人，可能是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後喪失合法工作簽證而滯美未歸。

川普 移民 美國 馬來西亞

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