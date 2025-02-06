等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能遭當場解雇。勞工組織痛批，這項「精心算計」的計畫堪稱破壞公務員制度的「騙局」。

法新社報導，川普總統所謂的「分岔路口」（Forkin the Road）計畫，是他1月20日重返白宮以來削減聯邦支出最大刀闊斧的舉措，但這項計畫究竟算不算得上「優離」方案，引起重大爭議。

川普政府「效率沙皇」、掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）曾表示，這是個大好機會，讓公務員可以「享受你一直渴望的假期，也可以看場電影放鬆一下，同時還能獲得政府提供的全額薪資和福利」。

然而，實際上同意辭職的公務員可能被要求在這8個月內繼續工作。如果他們明天沒有自動請辭，可能遭立即解雇，而且拿不到任何補償金。

勞工組織表示，這項計畫有嚴重法律疑慮，警告勞工不要接受，並質疑政府是否可以保證支付這8個月的薪資與津貼，因為目前核准的政府資金將在3月用罄。

美國政府雇員聯合會（AFGE）主席凱利（Everett Kelley）砲轟馬斯克：「聯邦雇員不應被未經選舉產生的億萬富翁官員及其走狗的花言巧語誤導。」

「儘管宣稱的說法不同，但這種延後辭職計畫欠缺資金、違反法規，且沒有任何保證。我們不會袖手旁觀，讓我們的會員成為這個騙局的受害者。」

美國媒體報導，截至今天，已有約2萬名公務員（約占聯邦勞動力的1%）接受這項協議。官員表示，這將節省1000億美元的支出。

代表80萬名聯邦雇員的美國政府雇員聯合會正帶頭提起訴訟，以阻止「任意、非法、時間緊迫的最後通牒」。

美國政府雇員聯合會已在麻薩諸塞州聯邦法院遞狀，並援引法規，對勞工在延後辭職期間可自由尋找其他工作的說法提出質疑。