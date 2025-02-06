美國務院：巴拿馬同意不收美政府船隻通行費

美國國務院5日宣布，美國政府船隻通過巴拿馬運河將不再被收取通行費用；國務院指出，此舉將讓美國每年節省數百萬美元。

美國國務院5日在官方臉書上表示，巴拿馬政府已經同意，不再收取美國政府船隻通行巴拿馬運河的費用。

美國總統川普選前多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，並指控，中國大陸現在實際控制巴拿馬運河。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）近期出訪中南美洲，2日與巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）會面，魯比歐表示，巴拿馬若不能改變中國大陸對巴拿馬運河的影響，美國將對此採取必要行動；穆里諾於會後做出讓步表示，巴拿馬不再續約中國大陸「一帶一路」。