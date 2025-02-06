美專家：USAID未公開計畫 包括助台緊急應變及搜救

中央社／ 華盛頓5日專電

龐大援外機構「美國國際開發總署」（USAID）遭重大整頓，許多計畫前景未明。美國智庫研究員索博利克今天指出，USAID對台支持不限於經濟援助台灣盟友，還包括協助台灣民間緊急應變及搜救訓練，這些工作並未公開。

美國總統川普大刀整肅USAID，掌政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）日前更表示USAID「不堪整頓」，正關閉USAID。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克今天在「宗教暨民主研究所」（Institute on Religion and Democracy）網頁發文指出，川普調整援外方式，在戰略上屬正確做法。然而，在戰術方面，大刀闊斧的強硬手段卻危及促進美國國家利益的良好計畫。

索博利克（Michael Sobolik）寫道，尤其是鎖定中國及中共的惡意影響計畫，而這些計畫多從川普第一任期開跑。USAID也優先向台灣的外交夥伴提供經濟支持，以削弱北京孤立台灣的行為。

他說，USAID還協助台灣搜救訓練、改善災害管理體系及強化跨機構危機應變。這些工作並未公開，但在面對北京的好戰敵意時，增強台灣的韌性至關重要。

索博利克也表示，過去8年來，USAID默默進行令人印象深刻的反中共計畫。其中最重要的是時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年在國務院啟動的「乾淨網絡」，由USAID負責重要融資，幫助有意向的國家與華為脫鉤，並用值得信賴的硬體取代。

他說，這項計畫在最基本的層面上促進美國國家安全利益。華為的軟硬體為中共提供各種間諜行動選項，還可能對美軍在全球的行動產生重大影響。

索博利克並以USAID的基礎設施交易諮詢服務（Infrastructure Transaction Advisory Services）為例，表示單從名稱上很難看出目的。

他指出，這項服務是資助美國公司與中國國企及「一帶一路」倡議競爭。川普政府於2019年提出這項計畫，鎖定北京經濟開發的關鍵地區：太平洋島嶼、東南亞及拉丁美洲等。其中最重要的作為是支持協助美國「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）夥伴、受中共騷擾的帛琉建造海底電纜。

索博利克說，拜登政府上任後，還是以川普的做法為基礎。2024年，USAID提供130萬美元（約新台幣4268萬元）幫助加勒比海島國多明尼加修復曼札尼約港（Port of Manzanillo），而這並非偶然。

索博利克指出，根據USAID前中國政策負責人兼資深政策顧問班卡斯美（Francisco Bencosme），在USAID介入前，有幾家中國公司正在競標修港計畫。班卡斯美也提到USAID給予南半球國家當地報業的支持，以降低對中共官媒新華社等的依賴。

他寫道，當川普努力使美國對外援助符合國家利益時，他的政府可以透過保護和維繫既有的有效措施來省時間及精力。川普在第一屆政府期間就清楚了解到，削弱中共在電信、基礎設施及公共外交方面的優勢對美國有利。

索博利克曾任美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）印太資深研究員及共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）的立法助理，去年出版「反制中國的偉大博弈：美國主導地位的戰略」（Countering China’s Great Game: A Strategy for American Dominance，暫譯）。

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