美國擬接管加薩走廊 聯合國：應避免種族清洗

美國總統川普提議美國接管加薩走廊(Gaza Strip),聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)5日表示,應避免種族清洗(ethnic cleansing),並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。

川普4日表示,美國將控制並接管加薩走廊;川普指出,他預期美國會長期擁有加薩,同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

對此,正在訪問瓜地馬拉的美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)5日做出說明,指川普是希望巴勒斯坦居民暫時離開加薩,讓美國可以幫忙重建;魯比歐表示,巴勒斯坦人可以在重建之後返回加薩。

白宮5日舉行記者會,白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示,川普未承諾(committed)派美軍到加薩,但指出,這是項選擇。

李威特指出,川普被告知,美國必須參與重建加薩的努力,以確保中東地區的穩定,但這並不代表美國要派遣軍隊,也不代表要花費美國人民的納稅錢。

至於為什麼不徹底排除出兵的可能性?李威特說,川普善於談判,認為川普想要保留談判的空間。

而美國會不會動用軍隊,強制驅離巴勒斯坦居民?李威特對此沒有正面回答。李威特說,川普和其團隊正與中東地區的盟友討論計畫的下一步。

根據路透社報導,古特雷斯5日在「聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」(United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People)上發言。

古特雷斯指出,大家在尋找解決方案的過程中,不該讓問題變得更糟糕;古特雷斯認為,重要的是,必須避免任何形式的種族清洗發生。

古特雷斯表示,聯合國必須重申兩國方案。

雖然古特雷斯未正面回應川普的提議,不過聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)向媒體表示,這可以被看作是古特雷斯對川普的回應。

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾(Riyad Mansour)指出,約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)將在下周訪問華府時,向川普傳遞聯合聲明。

曼蘇爾表示,加薩是巴勒斯坦很寶貴的一部分,巴勒斯坦人不會離開加薩;曼蘇爾說,世上沒有力量可以讓巴勒斯坦人搬離祖傳的家園,這家園也包括加薩。