暗指林郁婷跨性別？川普：禁跨性別選手參加女子運動賽

美國總統川普5日簽署行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參加女性運動賽事；川普還在致詞中重提去年巴黎奧運，暗指阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）和我國選手林郁婷皆是跨性別選手。

川普5日簽署行政命令，禁止美國國內生理男性的跨性別選手參加女性運動比賽；川普說，「我們不會再允許男人霸凌、傷害和欺騙女性；女子運動只屬於女性。」

川普說，凡美國人民納稅錢補助的學校，若允許生理男性參加女子運動隊伍或進入更衣室，將可能失去聯邦資金（federal funding）。

川普表示，這項行政命令將有效終結所有在公立中小學、大學等對女性運動選手的欺侮。

川普指出，跨性別選手已經偷走女性運動中3500個勝利，入侵逾11000場女性比賽，包括去年的亞利桑納州單車越野賽（Arizona trail race），以及2023年的女子健力比賽等。

川普也提及去年的巴黎奧運會，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）對上克莉芙，卡里尼在比賽46秒後即棄賽；川普稱，這是男性拳手偷走女性拳手的金牌。

川普也說，去年巴黎奧運的女性拳擊比賽中不只一名跨性別選手，而是有兩名，兩人皆取得拳擊金牌，暗指我國選手林郁婷也是跨性別選手。

川普認為，極左派近年來不斷推動取消生理性別，並用跨性別的意識形態來取代兩性，是共和黨去年贏得大選的關鍵之一。

針對2028年將在洛杉磯舉行的夏季奧運會，川普表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）會向國際奧委會表達美國的立場；川普指出，美國拒絕跨性別的精神錯亂（lunacy），希望奧委會能做出改變。

川普說，他也要求國土安全部長諾姆（Kristi Noem）拒絕生理男性的跨性別選手申請簽證來美國參賽，避免他們入境美國參加女性運動比賽。