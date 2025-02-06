川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離

美國總統川普昨天矢言接管加薩走廊，並稱當地巴勒斯坦居民應該離開，此言一出引發爭議。美國國務卿盧比歐今天指出，川普只是希望巴勒斯坦人在加薩重建期間暫時離開。

美國總統川普昨天宣布，在巴勒斯坦人被重新安置他處後，美國將接管加薩走廊（Gaza Strip），這番言論立即招來國內外強烈反彈。

川普當時指稱，美國會「擁有」加薩，並負責拆除此地所有危險的未爆彈和其他武器，不應由「同一群人」負責重建和占領這片土地。

盧比歐（Marco Rubio）今天造訪瓜地馬拉時告訴記者，川普的想法「並非充滿敵意」，他認為川普非常慷慨，主動提出重建，並負責重建工作。

他表示，川普提出美國「願意介入，清理廢墟，清除地面上所有的破壞，去除所有未爆彈」；川普希望幫助重建房屋、企業等事物，以便人們可以再搬回來。