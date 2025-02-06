美國總統川普四日語出驚人表示，美國將控制並接管加薩走廊，不排除派遣美軍。川普說，他預期美國會是長期擁有加薩，把加薩打造成「中東蔚藍海岸」，他也認為加薩的巴勒斯坦居民應被重新安置。

川普四日下午與以色列總理內唐亞胡會面，並在會後舉行記者會。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上月十五日就加薩走廊停火達成協議，停火協議擬分三階段實施。川普表示，他與內唐亞胡四日會面，討論重點聚焦在未來如何消滅哈瑪斯，並恢復地區和平。

川普表示，加薩不該再由同樣一群人來重建和居住，並認為他們在加薩的生活很痛苦，一八○萬名巴勒斯坦居民應該住到其他地方；川普指出，有許多鄰近國家願意伸出援手，未來可以由鄰近富有的國家出資，建立數目不等的安置地。

美國將重新整頓加薩

川普認為，巴勒斯坦人想返回加薩，是因為他們別無選擇；川普並指出，加薩現況就像爆破現場，巴勒斯坦居民應該住到宜居、安全的地方，而不是回到加薩。

川普指出，美國將接管加薩走廊，重新整頓加薩，不但將負責任地清理該地區，並創造加薩的經濟發展，以提供工作機會和住家。

川普說，美國把加薩打造成「中東的蔚藍海岸」。他說：「那裡會變成國際化、難以置信的地方。我認為加薩走廊那種潛力難以置信。我認為整個世界，全球都會派代表到那裡，而且會住在那裡。巴勒斯坦人也是，也會住在那裡。很多人會住在那裡。」

川普說，若是讓巴勒斯坦居民回到加薩，過去一百年來的歷史只會重演；川普表示，他希望加薩停火將是新的和平起點。

面對媒體詢問美國是否要長期擁有加薩，川普說，他確實預見美國長期擁有加薩，並認為這樣甚至有可能穩定整個中東地區的情勢。

以色列總理讚許川普

對此，內唐亞胡並未表達反對；內唐亞胡指出，以色列的目標之一就是讓加薩永遠不再威脅以色列，川普則把這項目標設得更高。內唐亞胡表示，川普的構想「跳脫框架」，並認為這有可能改變歷史。

中東、英、法皆質疑