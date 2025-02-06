川普：若暗殺我 讓伊朗灰飛煙滅

美國總統川普四日晚間與以色列總理內唐亞胡會面，簽署行政命令阻止伊朗取得核武並封殺伊朗石油出口；川普表示，他已指示幕僚，若他遭伊朗暗殺，絕對要讓伊朗灰飛煙滅。

美聯社報導，川普四日晚間簽署的命令，宣稱將全面封殺伊朗石油出口，宣告川普首任對伊朗強硬政策捲土重來。

知情人士透露，美國將在聯合國與主要盟邦合作「全面恢復對伊朗實施國際制裁與限制」；伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼說，制裁伊朗「非法且適得其反」。

不過，川普顯然決心與伊朗對槓到底，他在簽署行政命令時表示：「如果他們敢這樣做（暗殺我），他們就會被消滅。我已下達指令，如果他們這麼做，他們就會灰飛煙滅。」

報導指出，川普首任任內曾在二○二○年下令暗殺伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼，從此川普與時任國務卿龐培歐、伊朗特使胡克、國安顧問波頓均成為伊朗謀刺對象。去年九月伊朗花錢買凶，指使五十一歲阿富汗男子沙克里跟蹤並暗殺川普，不過行動最終失敗。

伊朗擔心，川普可能授權以色列攻擊伊朗核設施，伊朗外交部長阿拉奇說，若伊朗核設施遭襲，恐引爆中東地區全面開戰，也將是「美國犯下最嚴重的歷史錯誤之一」。

美國能源資訊管理局統計，二○二三年伊朗石油出口收入五三○億美元，去年為五四○億美元；石油輸出國組織數據顯示二○二四年伊朗石油產量創下二○一八年以來最高紀錄。