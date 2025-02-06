華郵：偏離美數十年來中東政策

美國總統川普提議美國「接管」加薩走廊並永久遷離當地巴勒斯坦人。華盛頓郵報報導，此話明顯偏離美國數十年來推動的以巴兩國方案，也顯示川普更新他的中東路線一改先前傾向減少美國干涉中東、以「美國優先」原則著重國內問題。

兩國方案構想可追溯至一九四八年以色列建國之前，即讓以巴畫清領土、各自建國，而巴勒斯坦國將涵蓋現在以色列占據的約旦河西岸及加薩走廊和東耶路撒冷。

加薩的未來和控制權，向來是以國和阿拉伯世界關係緊張的來源；大規模將巴勒斯坦人遷出加薩，一向被懷疑等同將永久讓出巴人未來建國的局部領土。

美國過去卅年來都支持以巴領袖在一九九○年代簽署的「奧斯陸協議」，該協議旨在建立巴勒斯坦國，但相關協商停滯數年。川普提議美國長期擁有加薩並加以開發，還不排除以武力執行該計畫，將使約兩百多萬加薩巴人失去家園，幾乎無視當地居民意願。

川普上次執政就顯示美國對巴人建國的支持正在動搖。他當時說，希望協商新的中東和平協議，願意接受兩國方案，但也可接受以色列和巴勒斯坦成為一國。幾個阿拉伯國家領袖對此備感警覺，重申他們推動兩國方案。