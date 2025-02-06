川普揚言接管加薩 以國喊讚 美議員：川普瘋了

美國總統川普宣布打算重新安置巴勒斯坦人並接管加薩，引發美國國內強烈反彈，民主黨參議員墨菲在社群媒體Ｘ表示「川普完全瘋了」，美國入侵加薩會導致數以千計美軍被殘殺，並在中東掀起數十年戰爭，這像個糟糕又病態的玩笑；以色列朝野政治人物多對川普言論表示讚賞。

民主黨籍巴勒斯坦裔聯邦眾議員特萊布說，巴勒斯坦人哪裡都不會去，這個總統大放厥詞是因為國會內部跨黨派勢力支持資助種族滅絕與種族清洗；支持兩國方案的同僚該出來發聲了。

美國總統川普有意遷離加薩走廊的巴勒斯坦人，一名示威者在約旦河西岸雷馬拉焚燒川普照片。（美聯社）

民主黨籍聯邦參議員范霍倫說，川普提議將兩百萬名巴人趕出加薩，若有必要將透過武力接管加薩，這不過是換了名字的種族清洗，與數十年來美國對兩國方案的跨黨派支持背道而馳，國會必須挺身反對這項危險又魯莽的計畫。

美國伊斯蘭關係協會（CAIR）表示，加薩屬於巴勒斯坦人民而非美國，川普試圖將巴人逐出家園的提議根本不可能實現，如果巴人真的被強行逐出加薩，將構成危害人類罪、引發廣泛衝突、給國際法最後致命一擊，並毀掉美國僅存的國際形象與地位。

民主黨籍聯邦眾議員歐清傑說，這個提議「魯莽又不合理」，可能會破壞以色列與哈瑪斯間的第二階段停火協議。南卡州共和黨參議員兼川普盟友葛蘭姆表示：「我想大多數南卡民眾對派遣美軍接管加薩不會感到太興奮，我認為這可能會有問題，但我仍持開放態度。」

以色列時報報導，以國總理內唐亞胡說，川普的構想「值得關注」，還說此事將「改變歷史」；交通部長芮格夫說，「這就是兩名勇敢的領袖會晤時會發生的事」；能源部長柯恩說，這對以色列、對中東乃至世界都是「歷史性的早晨」。

財政部長史莫特里奇說，「我們將攜手讓世界再次偉大」；文化與體育部長祖哈爾更說，「我們有一名偉大的總理和一名了不起的美國總統，感謝神為以色列人民展現這個奇蹟」。國會議長歐哈納則形容這是「新一天的黎明」；以國在野黨國家團結黨黨魁、以色列前戰時內閣部長甘茨也樂見川普對加薩的發言，表示這進一步證明美以深厚的同盟關係。