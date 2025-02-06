川普爭議內閣人選 再二人過關

長期支持疫苗陰謀論的美國衛生部長提名人小羅勃．甘迺迪任命案，四日在參院財政委員會以十四票對十三票過關。國家情報總監被提名人加巴德任命案，四日在參院情報委員會也以九票對八票過關。美國總統川普提名的內閣人選儘管多人引發爭議，但相繼成功闖關。

參院四日晚間還批准川普長期盟友邦迪出任司法部長。投票結果幾乎完全按照黨派畫分，只有賓州民主黨參議員費特曼跨黨支持邦迪，結果以五十四比四十六票通過她的任命案。

準衛生部長小甘迺迪則承諾，上任後不會推翻全國兒童的疫苗接種計畫，讓他在委員會驚險過關。小甘迺迪任命案接下來將交付全院表決，美聯社分析，雖然全院表決日期尚未確定，但過關希望極高。

小甘迺迪是川普內閣首長提名人當中爭議最高的人選之一，但共和黨參議員大力護航，表達與川普立場一致的態度。人事案在參院通過後，小甘迺迪將掌理預算達一點七兆美元的衛生部。

曾任民主黨夏威夷州聯邦眾議員的加巴德，過去曾發表支持俄羅斯言論，還曾與現已遭到罷黜的敘利亞領導人阿塞德會面，提名案同樣面臨質疑。四日在參院情報委員會閉門會議上，民主黨參議員對加巴德任命案一致投下反對票，但在共和黨護航下過關，接下來將交付全院表決。

加巴德曾任國民兵中校，兩度派駐中東，但沒有情報機關經驗。

參院四日全院表決時以七十七票對廿三票通過柯林斯出任退伍軍人事務部部長。五十三名共和黨參議員全部投下贊成票，民主黨參議員也有半數投下贊成票。