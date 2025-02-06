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川普欲廢教部 盼與國會合作

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
馬斯克為川普聯邦政府瘦身，引來內外批評。圖為一名婦女在華府舉牌抗議。（路透）
馬斯克為川普聯邦政府瘦身，引來內外批評。圖為一名婦女在華府舉牌抗議。（路透）

華盛頓郵報報導，川普幕僚正在草擬解散教育部的行政命令，本月稍後將實施。川普則表示，針對教育部未來何去何從，仍然希望與國會合作。

華盛頓郵報報導，根據川普幕僚草擬行政命令，只有國會有權關閉教育部，因此教育部應該自行縮減人力與運作。報導指出，大約廿名由科技富豪馬斯克領導的「政府效率部」人員已進駐教育部，開始討論如何刪減教育部支出、削減人事。

華爾街日報報導，川普幕僚打算把沒有明確見諸法律條文的教育部功能刪除，或者併到其他部會。

白宮官員證實，廢除教育部行政命令本月稍後將推出，將透過立法廢除教育部。

川普無法在沒有國會批准的情況下廢除教育部，美國媒體報導，他將發布命令從內部瓦解教育部。

川普在白宮說，他希望教育部長失業，「我希望各州能夠營運學校，我想我會與國會合作。」

美國最大教師工會全國教育協會將川普的計畫形容為「對我們學生、教育工作者和公立學校的攻擊。我們不會讓它發生。國會必須拒絕這種偏激的施政理念。」

川普競選期間便說要關閉教育部，把教育政策主導權限交給各州政府與學校，自從川普今年一月重返白宮之後，各界一直密切關注川普要對教育部如何出手。

馬斯克三日晚間在社群網站Ｘ發文說，川普必將如願關閉一九七九年卡特總統任內成立的教育部。馬斯克領導的政府效率部正在落實政府縮編計畫，包括裁撤聯邦公務員、降低政府支出，美國國際開發總署最近幾天成為裁撤目標。

川普 教育部 馬斯克

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