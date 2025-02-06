強權瓜分地盤 進入新帝國時代

美國總統川普揚言強奪巴拿馬運河和格陵蘭，如今又說要接管和開發加薩、把巴勒斯坦人永久趕出加薩。華爾街日報報導，世界正進入強權瓜分地盤的新帝國時代，紐約時報則說，川普以紐約地產商眼光規畫加薩開發藍圖，把巴人趕出加薩已公然違反日內瓦公約。

日內瓦公約禁止強迫人口遷徒，美國和以色列都是簽約國。紐時指出，川普要將兩百萬巴人永久趕出加薩，有如回到西方列強重畫殖民地疆界、強迫人口遷徙的年代，而過去幾十年以色列和阿拉伯國家為爭奪加薩控制權衝突不斷，川普的提議重新打開地緣政治角力的潘朵拉盒子，中東恐永無寧日。

華爾街日報指出，二戰後各國承諾創建更平等和守法世界，但如今俄、中和美國等大國帶頭，回到強權橫行霸道時代。

一九四五年，二戰戰勝國在舊金山草擬聯合國憲章，聲明所有國家擁有平等權利，不再以脅迫或使用武力侵犯任何國家的領土完整和政治獨立，當時美國總統杜魯門說，「大國的責任是服務，而不是支配全世界人民」，但今天聯合國形同虛設，聯合國憲章成為過時的高調，世界又回到弱肉強食的叢林法則。

聯合國安理會五個常任理事國中，俄羅斯入侵占領烏克蘭部分領土，中國支持俄羅斯的戰爭機器、欺凌菲律賓和其他南海周邊國家、還為武力犯台做準備，川普則揚言將加拿大納為美國第五十一州、奪取巴拿馬運河、格陵蘭和加薩。其他國家有樣學樣，敘利亞阿塞德政權垮台後，以色列和土耳其趁虛而入，派兵占領敘國部分地區；亞塞拜然也威脅消滅亞美尼亞。

華府保守派智庫「美國理念研究所」研究主任麥特拉指出，「我們進入征服新時代，再度由強權作主，有些國家早就明白，有些國家還沒明白，但很快會明白」。

許多外交官和戰略家認為，世界正回到十九世紀初拿破崙戰爭之後的「歐洲協調」體系，各帝國認可彼此勢力範圍，在地盤內壓制和支配較弱國家和人民。美國總統門羅一八二三年提出「門羅主義」是美國版「歐洲協調」，宣告美洲為美國權力範圍、拒絕介入歐洲戰爭，川普的國家安全顧問沃茲形容川普的世界觀為「門羅二點○」。

俄羅斯總統普亭常說，他主張的多極世界類似十九世紀帝國強權世界。德國外交官、聯合國前副秘書長柏蒂斯指出，「我們將看到多極世界，區域霸權彼此交易，犧牲大多數人利益，這是更不平等和危險的世界」。