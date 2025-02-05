馬斯克砍公務員 「買斷」2萬人 換取延後辭職、領薪水到9月底

超過2萬名美國聯邦雇員已簽字接受「買斷」（buyout）協議，換取延後辭職並可持續領薪水到9月底。但據知悉詳情的官員透露，此數目仍在增加中，預料到周四最後期限前人數可望飆升。

彭博資訊報導，美國總統川普和他的「效率沙皇」特斯拉執行長馬斯克希望，這項「買斷」提議可精簡聯邦總人力多達10%。但目前為止，簽字同意者只占聯邦雇員總數1%左右。

這顯示裁減一成人力的目標恐怕難以達成。聯邦政府是美國最大雇主，據2024年官方統計，非軍事單位僱有將近230萬文職雇員，其中半數都不適用於「買斷」協議。

而且，這2萬人可能包含原本就打算在未來數月退休的聯邦雇員。美國聯邦人事管理局的數據顯示，過去十年，每年平均有6.2萬名聯邦政府員工退休。目前，約29.8萬名員工符合在未來兩年內退休的資格。

這項延後辭職計畫俗稱「買斷」，但與民間企業的「買斷」有結構上的差異。在周四最後期限前，聯邦雇員可接受這項協議，也可選擇到2月底前再離職。他們也有接受其他工作的自由，只要不與聯邦聘約衝突就好。另一條件是同意不得對政府提告。

聯邦職工工會已呼籲會員對此提議存疑，強調此協議沒有保障，只是「意圖引誘或嚇唬你辭職」。美國政府雇員聯合會說，此舉企圖「把聯邦政府轉化為有毒環境，讓員工即使想留下來也待不下去」。

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正在落實政府縮編計畫，包括裁撤聯邦公務員、降低政府支出。川普上月上任後不久，就公布激進的政府改造措施，提供大多數聯邦雇員離職的選項，凡願意捲舖蓋走人的就可領八個月遣散費。當時一名高階政府官員告訴NBC News，白宮預估5%至10%的聯邦雇員將離職，並且可撙節1,000億美元。

在此同時，傳出川普幕僚也正在草擬解散教育部的行政命令。華郵3日引述消息人士指出，根據川普幕僚草擬行政命令，只有國會有權關閉教育部，因此教育部應該自行縮減人力與運作。報導指出，大約20名政府效率部人員已經進駐教育部，開始討論如何刪減教育部支出、削減人事。

白宮官員對華盛頓郵報證實，兌現川普廢除教育部競選承諾的行政命令，本月稍後便將推出。