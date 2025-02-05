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「顛覆者」川普驚天宣布美國可能接管加薩 連自己人都意外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4日在白宮東廳接受提問。法新社
美國總統川普4日在白宮東廳接受提問。法新社

美國總統川普4日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡，聲稱美國可能「接管」與「擁有」加薩走廊，還重申將把加薩居民遷走。華府與該區域消息人士告訴Axios，川普這番驚人宣布讓他的許多顧問吃驚，以色列右翼人士非常興奮，並讓沙烏地阿拉伯、埃及和約旦政府震驚。

根據報導，川普團隊很少人預先知道他會宣稱美國將「擁有」飽受戰爭創傷的加薩走廊。以國代表團一些成員幾乎興高采烈地離開，一位以方資深官員滔滔不絕地表示，這次訪問「真正具有歷史意義」，且「超出了我們所有的預期和夢想，川普為以色列建國以來面臨的問題提出天才解決方案」。

川普的遷移計畫也得到以色列極右翼成員讚揚，認為這為全面占領加薩和建設屯墾區開了綠燈。不過，一位接近川普的消息人士稱，這不是他的本意。

川普過去兩周多次談到將巴人逐出加薩走廊，埃及、約旦和巴勒斯坦自治政府領導人已對此感到震驚，現在將變得更加緊張。

一位接近沙烏地阿拉伯的美國消息人士告訴Axios，川普的言論讓沙國震驚。「沙烏地阿拉伯王儲不想被認為參與川普正在談論的計畫」。

目前尚不清楚川普如何敲定美國接管加薩走廊的想法，一位消息人士稱，這是川普自己的想法，而他考慮此事至少2個月。另一位消息人士表示，川普確實有感於加薩遭受的破壞，並意識到重建可能需要15年。

一名美國官員稱，川普提出這項計劃，是因為他認為沒有人對加薩有任何新想法。另一名美國官員則說，在川普發表演說的前一天，白宮副中東特使歐塔加斯（Morgan Ortagus）告訴一群反對把巴人逐出加薩的阿拉伯國家大使，川普不希望他們的領導人只是說「不」，而是要拿出解決方案。

一位接近川普的消息人士表示，「他是一個顛覆者，他想要挑戰話語權」。

加薩走廊 川普 美國

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