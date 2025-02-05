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美國停止金援駐海地國際部隊 凍結1330萬美元

中央社／ 紐約聯合國總部4日綜合外電報導

聯合國今天表示，由於美國總統川普下令暫停外援支出90天，美國向協助打擊海地武裝幫派國際安全部隊提供的1330萬美元資金已遭凍結。

路透社報導，聯合國發言人杜雅里克（StephaneDujarric）告訴記者：「美國先前承諾挹注1500萬美元至信託基金；其中170萬美元已支出，因此有1330萬美元現在遭到凍結。我們收到美方正式通知，要求立即停止使用他們的捐款。」

川普（Donald Trump）1月20日就職後短短幾個小時，便下令暫停外援捐款90天，以審核這些支出是否符合他的「美國優先」（America First）外交政策。

法新社報導，聯合國安全理事會（UNSC）在2023年10月批准成立「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission），其旨在支持海地當局對抗控制當地大片區域的犯罪幫派。

多國維安任務支援團不是聯合國部隊，但聯合國為資助它設置了一個基金，由各方自願捐獻。該基金截至目前為止籌集1億1000萬美元，但這筆資金被認為極度不足。

美國是這個基金的第2大捐獻國，僅次於加拿大的6300萬美元。

根據聯合國，海地去年有逾5626人死於幫派暴力，100多萬海地人被迫逃離家園。

海地 美國 聯合國

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