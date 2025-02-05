傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作
多家媒體報導，美國總統川普正草擬行政命令要裁撤教育部。他今天則表示，針對教育部未來何去何從，仍然希望與國會合作。
川普無法在沒有國會批准的情況下廢除教育部，而且國會也不太可能批准，但美國媒體今天報導，川普將發布命令，以有效地從內部瓦解教育部。
川普今天在白宮告訴媒體：「我希望各州能夠營運學校，我希望琳達讓自己失業。」他指的是他挑選的教育部長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）。
當被問及是否打算訴諸行政命令或與國會合作時，川普說：「我想我會與國會合作。」
他說，他還必須與教師工會合作，「因為教師工會是唯一反對裁撤教育部的」。
美國最大教師工會全國教育協會（NationalEducation Association）將川普的計畫形容為「對我們學生、教育工作者和公立學校的直接攻擊」。
全國教育協會在社群媒體上說：「我們不會讓它發生。國會必須拒絕這種偏激的施政理念。」
在美國，教育基礎設施主要是各州和地方政府的職權範圍。
美國教育部成立於1980年，目前擁有約4400名員工，年度預算為790億美元。
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