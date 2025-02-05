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川普會內唐亞胡喊美國「接管」加薩 以色列朝野人士叫好

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（右）4日在白宮與以色列總理內唐亞胡（左）共同舉行記者會。法新社
美國總統川普（右）4日在白宮與以色列總理內唐亞胡（左）共同舉行記者會。法新社

美國總統川普4日在華府會晤以色列總理內唐亞胡，川普聲稱美國將「接管」並「擁有」加薩走廊，還重申將把加薩居民遷居他地。以色列時報報導，川普就加薩發表前述言論後，以色列多名朝野政治人物已表態或在社群媒體發文表示欣賞。

內唐亞胡已說「值得關注」川普前述構想，還說此事將「可改變歷史」。以色列交通部長芮格夫則說，「這就是兩名勇敢的領袖會晤時，會發生的事」。以國能源部長柯恩說，這對以色列、對中東乃至世界都是「歷史性的早晨」。以色列國會議長歐哈納則形容這是「新一天的黎明」。

以國財政部長史莫特里奇說，「我們將攜手讓世界再次偉大」。以國文化與體育部長祖哈爾（Miki Zohar）更說，「我們有一名偉大的總理和一名了不起的美國總統！感謝神為以色列人民展現這個奇蹟」。

以國在野黨國家團結黨（National Unity）黨魁、以色列前戰時內閣部長甘茨也樂見川普對加薩的發言，表示這進一步證明美以深厚的同盟關係。

甘茨聲明說，川普已不是第一次展現他是以色列真正的友人；在對強化以色列安全具重要性的議題上，川普也將繼續支持以國。甘茨並稱川普的發言展現「具創造力、獨創且有趣的思考」，這必須連同實現加薩戰爭目標一併檢視，並以救回所有人質為優先。

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