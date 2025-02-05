川普樂見薩國收容美罪犯 法律和監獄條件是問題

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，川普政府正在評估是否可以接受薩爾瓦多提議，將被判有罪的美國公民關押在薩國監獄，儘管此舉似乎不合法。

路透社報導，盧比歐對此表示樂見其成，但他也說，「我們必須對此進行研究，這顯然涉及合法性問題。我們有憲法，我們有各式各樣的考量，但這是個非常慷慨的提議」。

美國憲法向公民提供保護，法院裁定，美國人不能因其犯罪而被剝奪公民身分，這意味他們不能被驅逐出境。

美國總統川普稍後表示，倘若擁有合法權力，他會「立即」實施該計畫，還說比起將囚犯關押在美國私立監獄，把部分監獄系統外包的費用較為低廉。

然而，任何將美國公民或合法居住在美國者驅逐到外國監獄的企圖，都必然將面臨法律挑戰。

英國廣播公司（BBC）指出，在美國出生的美國公民享有免遭驅逐出境的法律保護，然而，在某些情況下，不是在美國出生並在出生後經法律程序獲得美國公民身分的歸化公民則有可能被撤銷公民身分。

不過，移民律師、俄亥俄州凱斯西儲大學（CaseWestern Reserve University）教授庫伊克（Alex Cuic）強調，他「從未聽說過」有美國出生的公民因在美犯案並遭起訴而被送往國外監禁的案例。

除了法律問題外，薩爾瓦多的監獄條件也可能使這項計畫面臨阻礙。

美國國務院網站說，薩爾瓦多的監獄條件「惡劣且危險」，且有過度擁擠的風險。