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會內唐亞胡 川普：美國應接管加薩走廊 重新整頓

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普提議，美國可以接管加薩走廊，並承擔重建這片戰亂地區的責任。(路透)
川普提議，美國可以接管加薩走廊，並承擔重建這片戰亂地區的責任。(路透)

美國總統川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊（Gaza Strip）；川普指出，他預期美國會是長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

川普4日下午與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，並在會後共同舉行記者會。

川普在記者會中表示，加薩不該再由同樣一群人來重建和居住，並認為他們在加薩的生活很痛苦，180萬名巴勒斯坦居民應該住到其他地方；川普指出，有許多鄰近國家願意伸出援手，未來可以由鄰近富有的國家出資，建立數目不等的安置地。

川普認為，巴勒斯坦人想要回到加薩，是因為他們別無選擇；川普並指出，加薩現況就像爆破現場，巴勒斯坦居民應該住到宜居、安全的地方，享受生活及和平，而不是回到加薩。

川普進一步指出，美國將接管（take over）加薩走廊，重新整頓加薩。

川普說，美國將擁有加薩，並負責任地清理該地區，創造加薩的經濟發展，以提供無限的工作機會和住家。

川普說，若是讓巴勒斯坦居民回到加薩，過去100年來的歷史只會重演；川普表示，他希望以巴停火將是新的和平的起點。

面對媒體詢問美國是否要長期擁有加薩，川普說，他確實預見美國長期擁有加薩，並認為這樣甚至有可能穩定整個中東地區的情勢。

川普說明，這並非輕易的決定，並指出，所有人聽過他想法的人都表達支持；川普說，他已研究數月，並從各種角度思考，川普認為美國擁有加薩，可以創造很多工作機會，「如果美國的能夠協助提供中東穩定與和平，我們就會這麼做。」

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