川普下令 將成立主權財富基金

美國總統川普三日下令，明年之前成立美國主權財富基金（SWF），未來可收購熱門社群平台TikTok。命令條文並未說明主權財富基金經費來源，僅說財政部、商務部必須在九十天內針對「經費機制、投資策略、資金結構與管理模式」提出建議方案。川普先前曾說，考慮以關稅等收入成立主權財富基金。

其他國家也有主權財富基金，中東與亞洲尤其常見，做為政府資金直接投資的管道。根據「主權財富基金國際論壇」統計，目前全球有九十多個主權財富基金，累計管理超過八兆美元資產。通常世界各國是將預算盈餘放進主權財富基金做為投資之用，不過美國財政卻有赤字。另外，美國主權財富基金的成立可能必須獲得國會通過。

川普三日說：「我們將用基金創造許多財富。」他以「沙烏地公共投資基金」為例指，美國已經到了成立主權財富基金的時候。

財政部長貝森特對媒體表示，主權財富基金可望在十二個月之內成立。他說，基金將包括各種不同的流動資產，「這是國家本就有的資產，我們打算為人民拿出來使用」。

彭博新聞報導，川普政府最近幾個月研議的成立方式之一，是把美國國際發展金融公司轉型為具備主權財富基金的功能。

紐約時報與金融時報報導，早在二○二四年大選前，川普團隊就開始討論成立主權財富基金，但目前為止仍無法確定架構、經費來源等細節。專家指出，美國政府預算目前並沒有剩餘，新項目經費的使用必須獲得國會授權。

阿拉斯加州、德州、新墨西哥州等州政府都各自擁有財富基金，協助州政府推動教育或減稅計畫，基金財源大多來自石油、土地等天然資源的稅收。