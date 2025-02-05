魯比歐接管國際開發署 兼任署長

美國國務卿魯比歐三日宣布兼任國際開發署（UNAID）代理署長，證實國務院已接管UNAID。英國金融時報報導，UNAID若被併入國務院，意味資金將減少，恐怕有損國際人道工作，並使中國大陸填補美國留下的空缺。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魯比歐三日發函給國會外交和撥款委員會負責人，表示將指派國務院官員馬洛可「開始審查並展開重組UNAID的可能行動，要盡一切可能提高效率以符合國家利益」，並重申國務院和其他相關單位將與國會及相關委員會協商，重組或收編UNAID旗下部分局處單位與組織。

在川普第一任期擔任UNAID官員的馬洛可，同時擔任國務院援外主管，負責起草凍結所有援外命令。有匿名人士指控馬洛可「清楚該組織運作卻想法設法要摧毀它」。

川普政府三日上午無預警關閉UNAID總部，下令員工遠距辦公。UNAID數百名官員已失去電郵訪問權，數十名官員遭到停職。負責推動聯邦政府改革的「政府效率部」主管馬斯克三日也表示，「對UNAID，我已和川普總統詳細討論，他同意我們應該關閉此機構。」

川普三日告訴記者，馬斯克未經「我們的批准不能也不會做任何事」。但民主黨籍國會議員已決定反擊，該黨參議員放話擋下所有國務院人事案，直到UNAID恢復運作，還譴責川普未與國會協商就擅自關閉聯邦機構，根本是藐視國法。

民主黨籍參議員墨菲說，「我們會善用參院擁有的一切權利，民主黨籍眾議員也會這麼做，因為如今我們面臨憲政危機」。聯邦參院外交關係委員會的議員夏茨則強調，「除非這種公開的專制行動被逆轉，讓UNAID再次運作，否則我會全面杯葛川普政府的國務院人事案。川普與馬斯克不能只憑一支筆來解決問題，他們需要取得法律授權」。

冷戰期間的美國總統甘迺迪盼藉由援外來抗衡蘇聯在國際的影響力，美國國會於是通過「援外法案」，一九六一年成立UNAID。往後數十年來，共和黨與民主黨持續就UNAID及其資金爭鬥不休。該機構的支持者認為，美國如今藉由UNAID對抗俄羅斯和中國的國際影響力，批評者則認為，這些計畫浪費資金且助長自由派議程。