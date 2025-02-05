美再次退出聯合國人權理事會

POLITICO報導，以色列總理內唐亞胡訪美之際，美國總統川普預計四日發布行政命令，恢復前次執政時實施的政策，讓美國退出聯合國人權理事會（UNHRC），並禁止為聯合國在加薩走廊的救濟機構、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資金。

白宮官員證實美國將退出人權理事會。美國長期以來指控人權理事會對以色列存在偏見，並且為侵犯人權的政府提供掩護。二○一八年六月川普第一任內就曾退出人權理事會；拜登政府後來於二○二一年二月由時任國務卿布林肯宣布以觀察員身分重返。

POLITICO取得的白宮摘要說明表示，人權理事會「沒有履行其宗旨，繼續被當作犯下可怕侵犯人權行為國家的保護機構」，並譴責人權理事會對以色列的立場。

該文件指出，「人權理事會已表現出針對以色列的一貫偏見」，並指「二○一八年，川普總統在他的第一屆政府退出人權理事會該年，該組織通過大量譴責以色列的決議，比譴責敘利亞、伊朗和北韓合計更多」。

人權理事會工作小組將於八月審查美國人權記錄，這是所有國家每隔幾年都會經歷的程序。雖然人權理事會決議不具約束力，但辯論具有政治分量，批評可以提高全球壓力，迫使各國政府改變方向。

川普也將要求國務卿魯比歐進行審查，並向白宮報告哪些國際組織、條約或公約「促進反美情緒」，特別是聯合國教科文組織（UNESCO）。美國曾於二○一九年退出UNESCO，理由也是該組織對以色列的偏見，但在二○二三年六月回歸。

川普在一月廿日第二任就職當日，已下令退出世界衛生組織和巴黎氣候協定。

此外，川普也準備禁止向UNRWA提供資金。拜登政府因UNRWA工作人員參與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯二○二三年跨境突襲以色列，而暫停資助該機構。Axios指出，美國國會二○二四年停止了所有美國對UNRWA的撥款，直到今年三月。