聽新聞
0:00 / 0:00

美再次退出聯合國人權理事會

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導

POLITICO報導，以色列總理內唐亞胡訪美之際，美國總統川普預計四日發布行政命令，恢復前次執政時實施的政策，讓美國退出聯合國人權理事會（UNHRC），並禁止為聯合國在加薩走廊的救濟機構、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資金。

白宮官員證實美國將退出人權理事會。美國長期以來指控人權理事會對以色列存在偏見，並且為侵犯人權的政府提供掩護。二○一八年六月川普第一任內就曾退出人權理事會；拜登政府後來於二○二一年二月由時任國務卿布林肯宣布以觀察員身分重返。

POLITICO取得的白宮摘要說明表示，人權理事會「沒有履行其宗旨，繼續被當作犯下可怕侵犯人權行為國家的保護機構」，並譴責人權理事會對以色列的立場。

該文件指出，「人權理事會已表現出針對以色列的一貫偏見」，並指「二○一八年，川普總統在他的第一屆政府退出人權理事會該年，該組織通過大量譴責以色列的決議，比譴責敘利亞、伊朗和北韓合計更多」。

人權理事會工作小組將於八月審查美國人權記錄，這是所有國家每隔幾年都會經歷的程序。雖然人權理事會決議不具約束力，但辯論具有政治分量，批評可以提高全球壓力，迫使各國政府改變方向。

川普也將要求國務卿魯比歐進行審查，並向白宮報告哪些國際組織、條約或公約「促進反美情緒」，特別是聯合國教科文組織（UNESCO）。美國曾於二○一九年退出UNESCO，理由也是該組織對以色列的偏見，但在二○二三年六月回歸。

川普在一月廿日第二任就職當日，已下令退出世界衛生組織和巴黎氣候協定。

此外，川普也準備禁止向UNRWA提供資金。拜登政府因UNRWA工作人員參與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯二○二三年跨境突襲以色列，而暫停資助該機構。Axios指出，美國國會二○二四年停止了所有美國對UNRWA的撥款，直到今年三月。 

人權 以色列 美國

延伸閱讀

中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰

內唐亞胡將會川普 以哈準備展開第2階段停火談判

川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

相關新聞

川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

美國總統川普政府上任後致力縮小聯邦政府規模，其中美國環境保護署已有大約1100位聯邦僱員接獲通知，可能立即遭到解僱

魯比歐接管國際開發署 兼任署長

美國國務卿魯比歐三日宣布兼任國際開發署（UNAID）代理署長，證實國務院已接管UNAID。英國金融時報報導，UNAID若被併...

美再次退出聯合國人權理事會

POLITICO報導，以色列總理內唐亞胡訪美之際，美國總統川普預計四日發布行政命令，恢復前次執政時實施的政策，讓美國退出...

馬斯克疑能掌控美財政部支付系統 引發個資疑慮遭提告

世界首富馬斯克執掌美國總統川普新創的政府效率部後，他和幕僚據稱已掌控美國財政部支付系統，引發數個工會和倡議團體提告，指控...

川普退出世衛組織 秘書長譚德塞：盼美國三思

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞駁斥美國總統川普退出該組織的理由，並敦促華府三思。另據世衛發布文件，鑒於最大資助國美國...

川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重

美國總統川普發動的貿易戰近日成為全球矚目焦點，宣布對墨西哥、加拿大重課25%關稅後又突然暫緩，瞬息萬變的曲折過程令世人屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。