川普下令成立主權基金 可收購TikTok

美國總統川普3日下令，明年之前成立美國主權財富基金（SWF），未來可用於收購熱門社群平台TikTok。命令條文並未說明主權財富基金經費來源，僅說財政部、商務部必須在90天內針對「經費機制、投資策略、資金結構與管理模式」提出建議方案。

其他國家也有主權財富基金，中東與亞洲尤其常見，做為政府資金直接投資的管道。根據「主權財富基金國際論壇」統計，目前全球有90多個主權財富基金，累計管理超過8兆美元資產。通常世界各國是將預算盈餘放進主權財富基金做為投資之用，不過美國財政卻有赤字。另外，美國主權財富基金的成立可能必須獲得國會通過。

川普3日對媒體說：「我們將用基金創造許多財富。」川普以「沙烏地公共投資基金」為例指出，美國已經到了成立主權財富基金的時候。

財政部長貝森特對媒體表示，主權財富基金可望在12個月之內成立。他說，基金將包括各種不同的流動資產，「這是國家本來就有的資產，我們打算為美國人民拿出來使用」。

在競選總統期間，川普就曾提出這個構想，聲稱主權基金可資助高速公路和機場等基礎建設計畫、製造業及醫學研究等「偉大的國家事業」。

至於具體如何運作以及融資等細節，目前尚不清楚，但川普曾表示，主權基金可以透過「關稅和其他智慧手段」來籌措資金。彭博新聞報導，川普政府最近幾個月研議的成立方式之一，是把美國國際發展金融公司轉型為具備主權財富基金的功能。

美國去年以國家安全為由，立法要求TikTok的中國母公司字節跳動今年1月19日前脫手TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁，TikTok也曾在禁令生效前短暫停止服務。

川普1月20日就任總統後簽署行政命令，要求將禁令實施時間延後75天。

川普近來說過，他正與多方人士商討收購TikTok事宜，並可能在2月對TikTok的未來做出決定。