川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

美國總統川普政府上任後致力縮小聯邦政府規模,其中美國環境保護署已有大約1100位聯邦僱員接獲通知,可能立即遭到解僱。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)檢視的電郵內容,任職環境保護署(Environmental ProtectionAgency)不滿1年的員工上週收到電郵,通知他們可能屬於「試用期」僱員。

該電郵內容指出:「身為試用期僱員,本署有權立即將你解僱…解除試用的程序為,在你收到解職通知後,對你的僱用立即終止。」

根據美國政府僱員聯合會238委員會(AmericanFederation of Government Employees Council 238)主席鮑爾(Marie Owens Powell),約有1100位員工收到這封電郵。該委員會代表環境保護署約8500名員工。鮑爾說她已接獲該署提供的員工名單。

鮑爾說:「還沒有試用期僱員遭到解職。可想而知,接獲這項訊息令人恐慌,那些人提出的問題把我們淹沒。環境保護署顯然可以將試用期僱員解職,但必須提出理由。」

她並強調,若有人遭到解職,這個工會將「確保理由正當、符合程序」。

尚不清楚環境保護署目標裁汰多少職缺。

川普政府正力推縮小聯邦政府規模,已經對聯邦僱員提出優離方案,試圖暫時凍結聯邦援助並且尋求關閉美國國際開發總署(U.S. Agency for InternationalDevelopment)。環境保護署員工也被納入以「分岔路口」(Fork in the Road)為題的優離方案之中。