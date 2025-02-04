美國主權財富基金錢從哪來、規模多大？ 重點一次看

美國總統川普今天簽署行政命令，下令財政部和商務部設立美國主權財富基金。關於這類基金的本質、來源及可能用途，以下是路透社的介紹與整理。

●何謂主權財富基金？

主權財富基金（sovereign wealth fund，SWF）是指各國擁有的投資工具，多數被當作投資帳戶或開發工具，也可能兩者兼具。它的功能就像是儲備金，善用國家現有資金，以讓未來世代獲益。主權財富基金的目的與為支應國民個人開支而供提領的退休基金不同，旨在為全國人民集體利益而進行投資。

所謂投資可能包括為興建機場或學校提供經費，但SWF通常也會用來購買金融商品或企業股份，這種做法可帶來長期報酬，並為政府預算或國家社會福利計畫提供源源不絕的資金。

根據「主權財富基金國際論壇」（InternationalForum of Sovereign Wealth Funds，IFSWF）的資料，目前全球共有90多個主權財富基金，合計管理資產總額超過8兆美元（約新台幣263兆元）。

●主權財富基金的錢從哪來？

SWF的資金來源通常是國家的全部或部分預算盈餘，藉此用於新的投資。不過，美國近年一直面臨預算赤字的窘境。

許多成立SWF的國家都擁有強大的大宗商品出口產業，基金財源往往來自國有企業銷售石油、天然氣、金屬或礦產的收益。根據主權財富基金國際論壇，SWF的資金約有60%來自天然資源所得。

美國總統川普（Donald Trump）今天並未說明有關美國主權財富基金如何運作或錢從哪來的細節，但他曾說過，美國課徵的進口關稅收入可作為SWF的資金基礎。

川普任命的財政部長班森特（Scott Bessent）也曾告訴媒體記者，設立主權財富基金的目的是要利用政府現有資產來「幫美國人民賺錢」。

●為何現在設立主權財富基金？

川普於去年9月競選期間提議設立基金，以為「偉大的國家計畫」提供資金，例如修建公路和機場等基礎建設、發展製造業及投入醫學研究等。

班森特如今表示，美國主權財富基金將在12個月內成立。

●美國主權財富基金規模可能多大？

川普今天並未說明SWF的初步或目標規模，但他去年9月提到這項議題時表示，美國主權財富基金的規模應該接近或超過2兆美元（約新台幣65兆8100億元）。

根據「主權財富基金研究所」（Sovereign WealthFund Institute）的資料，當前全球最大主權基金是北歐國家挪威的「政府退休全球基金」（GovernmentPension Fund Global，GPFG），資產總額達1兆7400億美元；其次是擁有1兆3300億美元資產的「中國投資有限責任公司」（簡稱中投公司）。

另據主權財富基金研究所，包括中東的阿布達比大公國、科威特、沙烏地阿拉伯及亞洲的新加坡都坐擁雄厚基金，其SWF的規模介於8010億美元和1兆600億美元之間。