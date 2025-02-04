斐濟總理將訪華府 反映美凍結外援衝擊太平洋島國

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）將出席6日在華府舉行的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。這是太平洋島國領袖首次有機會向美國總統川普政府強調，該區域迫切需要援助與氣候計畫。

路透社報導，斐濟當地組織表示，川普政府宣布凍結援外後，多個太平洋島國團體正緊急設法支付員工薪資。太平洋島國是全球最仰賴外國援助的區域之一。

分析人士警告，美國停止援助當地潔淨能源計畫之舉，可能有損美國在該區域與中國競爭的能力。當地獲得的援助承諾近半都與氣候相關。

根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）去年11月發布、關於太平洋島國援助狀況的報告，中國如今已是太平洋島國的第2大捐助國，僅次於澳洲。

美國國務院繼上月宣布凍結援外計畫後，上週還特別點名「讓斐濟女性獲得潔淨能源」援助計畫，稱該項計畫並未「讓美國再次偉大」（MAGA）。

澳洲國立大學（Australian National University）澳洲太平洋安全學院（Australia Pacific Security College）院長基恩（Meg Keen）表示，美援占太平洋島國援助總額約8%，儘管太平洋島國可轉向其他捐助國求援，美援中斷勢必對美國在當地的安全目標造成影響。

基恩說：「美國重返該區域的目的就是要強化軟實力及影響力，而此舉（凍結援外計畫）顯然不會有幫助。」