變性門診被取消…數百人在紐約示威 抗議川普苛待跨性別

有數百人今天在紐約走上街頭，抗議美國總統川普以行政命令限制兒少的變性醫療程序，以及有報導稱一個在地的醫院體系取消兩名年輕變性者的門診預約。

法新社報導，擠滿紐約曼哈頓聖瓦坦公園（St.Vartan Park）內的喧囂抗議者們高舉「保護多元性別」、「不向仇恨屈服」、「打破沉默」等標語，至少一名示威者被警方拘留。

據紐約時報披露，從聖瓦坦公園一眼可望及院區的紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health），就因川普頒布行政命令後，取消兩位跨性別青年的門診預約。

川普上月發布一道全面性的行政命令，要求有領聯邦研究或教育經費的機構終止各類19歲以下青少年的性別認定醫療，並要即將上任的衛生及公共服務部（HHS）部長貫徹政令。

川普的政令為「美國的政策不資助、不提倡、不推廣、不協助或支持兒少進行所謂轉性－從某個性別變成另一性別，並會嚴格執行相關法律禁止、限制這類破壞性和讓生活產生翻天覆地變化的舉措」。

紐時指出，有兩名原本要在紐約大學朗格尼醫學中心接受青春期阻斷劑（puberty blocker）治療的12歲少年被取消門診。其中一名少年的家長表示，醫師告訴他們這是出於「新政策」使然。醫學中心則不予回應。

不願具名的一名來自布魯克林的示威者說：「我通常不參加這類集會，同志族群一直都存在，我們不會只因他們把立法者搞得很為難就退卻。」

本身是變性者的猶太教經師史坦（Abby Stein）指控川普所針對者是美國其中一個最脆弱的族群，「我們要的是生存的權利、要的是獲得基本醫療保健的權利」。

川普回鍋以來政令連發，且特別針對跨性別者，國務院還將跨性者（Transgender）和酷兒（Queer）從LGBTQ的旅遊建議中剔除，代表旅遊建議時不再特別提醒跨性別者和酷兒群體可能面臨的特殊風險，各部會只承認男女兩種性別。

在去年競選期間，川普就屢屢妖魔化一切對多元性別的認可、攻擊跨性別者（特別是跨性女運動員）及兒少的性別確認照護。