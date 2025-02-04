馬斯克疑能掌控美財政部支付系統 引發個資疑慮遭提告

世界首富馬斯克執掌美國總統川普新創的政府效率部後，他和幕僚據稱已掌控美國財政部支付系統，引發數個工會和倡議團體提告，指控他能非法存取數以百萬計美國人的個人資料。

法新社報導，川普（Donald Trump）為了削減聯邦政府成本，任命馬斯克（Elon Musk）領導所謂政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）來推動這項工作。

馬斯克今天在他擁有的社群媒體平台X發文表示：「若要遏止詐騙及讓納稅人的錢不再遭到浪費，唯一辦法是追蹤支付金流及讓可疑交易暫停以進行檢查。」

美國聯邦政府的金流，包括每年6兆美元的社會安全制度（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）、公務員薪資及其他重要支出，都是透過受到嚴密保護的美國財政部支付系統處理。

根據數個美國工會和1個美國草根倡議團體在華府提出的訴訟，美國財政部1名事務官已因拒絕交出支付系統的存取權限，而在1月31日遭到停職，由此可證新任財政部長班森特（Scott Bessent）已准許馬斯克掌控這套系統。

原告請求聯邦法官裁定馬斯克和政府效率部其他人員能夠取得納稅人個資一事屬於非法，並阻止美國財政部讓這件事發生。

狀書寫道：「人們若不得不與聯邦政府分享個資，不應被迫將資料分享給馬斯克或其『政府效率部』。...聯邦法律亦未規定他們必須這麼做。」

原告指出，班森特給予政府效率部相關人士權限，讓他們能取得美國財政部掌握的個資，意味「各行各業的個人將無法確保他們的資料受到聯邦法律提供的保護」。