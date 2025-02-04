川普退出世衛組織 秘書長譚德塞：盼美國三思

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞駁斥美國總統川普退出該組織的理由，並敦促華府三思。另據世衛發布文件，鑒於最大資助國美國將退出，該組織將討論刪減預算事宜。

綜合法新社與路透社報導，譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在世衛執行委員會會議開幕演說中為該組織的工作和近期改革辯護，再度敦促華府就退出該組織的決定重新考慮，並與世衛商討進一步改革事宜。

譚德塞表示：「我們對這項決定表示遺憾，希望美國能夠重新考慮…我們歡迎美國和所有成員國提出建議，讓我們為成員國和世人提供更好服務。」

他也駁斥川普在行政命令中聲稱世衛未進行「亟需的改革」的說法。譚德塞指出，過去7年來，世衛已實施「本組織歷史上最深入、最廣泛的改革」。

針對川普聲稱世衛「向美國要求不公平的繁重費用」，譚德塞回應，世衛一直致力於擴大捐助基礎。

美國顯然是世衛組織最大捐助國，其退出之舉將導致世衛預算和應對全球公共衛生威脅的能力出現重大缺口。

據報導，3日至11日在瑞士日內瓦舉行的世衛執委會會議將商討世衛預算削減計畫，成員國代表在會中將討論該組織2026年至2027年間的資金和工作。

根據今天發布的文件，執委會提議將預算基礎計畫部分從原本擬議的53億美元削減為49億美元。這筆預算是最初提議的2026-27年度75億美元預算計畫的一環，其中包括用於根除小兒麻痺和應對緊急狀況的資金。

文件內容寫到，「由於最大財政捐助國退出，預算無法照常執行」。美國是世衛最大的捐助國，捐贈金額約占世衛總資金的18%。美國宣布退出之後，世衛已另行採取一些削減成本的措施。