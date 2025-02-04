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白宮發言人秀證據 痛批USAID將納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國白宮發言人李維特3日在白宮外受訪，出示清單狠批USAID將錢浪費在DEI計畫，表示身為美國納稅人，「我不希望我的錢用來做這些垃圾」。美聯社
美國白宮發言人李維特3日在白宮外受訪，出示清單狠批USAID將錢浪費在DEI計畫，表示身為美國納稅人，「我不希望我的錢用來做這些垃圾」。美聯社

美聯社報導，美國總統川普第二任期一開始便加大打擊聯邦機構，授權億萬富豪馬斯克掌管政府效率部，極力削減政府開支，其中受到最大衝擊的就屬國際開發總署（USAID），不僅3日遭無預警關閉總部、數十位官員被停職，甚至面臨被併入國務院的可能。白宮發言人李維特3日更狠批USAID「砸錢在垃圾上」，塞爾維亞、愛爾蘭與哥倫比亞等國的多元、公平及包容（DEI）計畫特別被點名。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等多家美國媒體引述消息報導，川普政府近日內將宣布把USAID併入國務院，並大幅刪減USAID的人力。國務卿魯比歐3日也宣布接任USAID代理署長。

李維特3日在白宮外受訪，痛批USAID在管理使用納稅人血汗錢的表現不佳。她拿出一張清單表示，「看看過去幾年USAID的浪費和濫用，這些是該機構一直砸錢推廣的瘋狂優先事項」。

李維特指出，包含150萬美元用於推動塞爾維亞工作場所的DEI政策；7萬美元在愛爾蘭製作DEI音樂劇；4萬7000美元在哥倫比亞製作跨性別歌劇；以及3萬2000美元在祕魯發行跨性別漫畫書。

李維特說：「我不知道別人怎麼想，但作為美國納稅人，我不希望我的錢用來做這些垃圾，我知道美國人也不願意，這就是總統川普指派馬斯克去解決的事。」

李維特補充說，此舉是為了保障每一分納稅錢不與總統已採取的行政命令和行動衝突，這意味著「不再資助非法的DEI計畫，也不再資助綠色新政騙局」。

根據白宮，馬斯克治下的政府效率部（DOGE）上個月發現政府一筆「加薩保險套」費用，還有3700萬美元支付給世界衛生組織（WHO）後，立即中止計畫。

白宮 美國 馬斯克

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