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白宮誰說了算？ 川普暗示節制馬斯克的擴權「不是想做就做」
美國總統川普夠狂，全球首富馬斯克更野，金權政治的活樣本在世人面前呈現，有心人稱馬斯克為美國地下總統，意圖分化川普與大金主的關係。川普3日表示，馬斯克被賦予裁減多個部門的任務，前提是獲得白宮同意，而非想做就做。
華爾街日報報導，川普說，沒有白宮允許，有些事情馬斯克就不能做和不會做。
馬斯克周末才宣布裁撤美國國際開發署（USAID），斥為「邪惡犯罪組織」，「終結時刻已經來臨」。國務卿魯比歐3日就宣布自己代理USAID署長，再跟國會討論機關存廢。
馬斯克主管的政府效率部（DOGE）要求員工不支薪，但在DOGE成為法定機構後，員工可否不支薪或者在外面兼職，有無利益衝突，都是問題，且無明確答案。川普只說，如果有利益衝突，就不會讓馬斯克接觸。
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