快訊

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

聽新聞
0:00 / 0:00

川普創史上最強驅逐協議！薩爾瓦多同意接手美國所有國籍罪犯

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐（右）3日會晤薩爾瓦多總統布格磊（左）。法新社
美國國務卿魯比歐（右）3日會晤薩爾瓦多總統布格磊（左）。法新社

路透報導，美國國務卿魯比歐3日表示，美國與薩爾瓦多達成一項國際上史無前例的「驅逐協議」，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）提議且同意接收關押所有來自美國的被驅逐者，不分美國公民、合法居民或任何國籍人士，包括暴力犯罪囚犯。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中表示，薩爾瓦多將接收所有非法滯留美國的薩爾瓦多籍MS-13黑幫份子，且承諾接手和關押被逐出美國的任何國籍危險罪犯，包含美國公民和合法居民。

布魯斯還說，此次美薩會議「極為成功」，「將使兩國變得更強大、更安全、更繁榮」。

每日郵報描述，魯比歐此次出訪薩爾瓦多，施壓友好政府配合川普政府大規模打擊移民行動。

事實上，薩爾瓦多2023年才啟用「恐怖分子監禁中心」，全區共8棟建築物，最多能收容4萬名囚犯，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。

日本TBS電視台曾特地到當地採訪，揭露監獄內「全員都是殺人犯」，進餐全靠徒手抓，以免餐具淪械鬥工具，而且內部採取戰場級最高警戒，看守的警察和士兵都必須遮住臉部隱藏身分，否則以後可能會被受刑人鎖定報復。

川普 監獄 美國 薩爾瓦多 魯比歐

延伸閱讀

【重磅快評】川普的膽小鬼遊戲 台灣敢不敢玩？

川普嚴格取締移民 國防部長親訪美墨邊境

川普真會對台積電（2330）課100％關稅？ 肥羊提「兩影響」：頂多30％

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

相關新聞

美國又退群！川普將宣布退出聯合國人權理事會 下個恐怕是這組織

政治新聞網站POLITICO報導，美國總統川普預計4日簽發行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並且削減聯合國對加薩救...

川普的關稅急轉彎：加墨關稅延緩生效，邊境管制換來的「談判月」

美國總統川普的關稅令急轉彎，原訂2月4日生效、針對墨西哥、加拿大加徵的關稅，在2月3日宣布推遲。川普與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、墨西哥總統夏恩包姆（Claudia Sheinbaum）談過之後，宣布延遲一個月施行關稅令，而做為交換條件，加拿大與墨西哥將部署1萬名士兵在邊界以阻擋毒品販運，杜魯道還承諾將投入2億加元在邊境措施、以及任命一位負責打擊毒品販運的「芬太尼沙皇」（Fentanyl Czar）。對中國的關稅仍箭在弦上，白宮表示未來數日川普可能再與習近平談話。

川普擬成立主權財富基金 暗示用基金持有TikTok

美國總統川普3日簽署行政命令，要求成立主權財富基金（soverign wealth fund）；川普並表示，美國可能透過...

川普創史上最強驅逐協議！薩爾瓦多同意接手美國所有國籍罪犯

路透報導，美國國務卿魯比歐3日表示，美國與薩爾瓦多達成一項國際上史無前例的「驅逐協議」，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib ...

川普大刀整肅 美國國際開發總署職能與影響一次看

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他已受命掌管對外援助機構美國國際開發總署（USAID），還說要終止此...

川普簽署行政命令 美國一年內將成立主權財富基金

美國總統川普簽署了一項行政令，他表示，將下令官員為美國建立一個主權財富基金，這也是他在競選期間提出的一個想法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。