川普大刀整肅 美國國際開發總署職能與影響一次看

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他已受命掌管對外援助機構美國國際開發總署（USAID），還說要終止此機構對總統川普政策的「抗拒」。

綜合法新社和路透社報導，在川普的億萬富翁好友兼顧問馬斯克（Elon Musk）揚言要毀掉美國國際開發總署後，盧比歐證實他與國務院已接管本屬獨立運作的美國國際開發總署。

●美國國際開發總署是什麼

美國國際開發總署1961年由時任民主黨籍總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，目標是更妥善協調對外援助工作；當時正值冷戰顛峰，國際開發總署成為美國外交政策對抗蘇聯影響力的重要平台。

美國國際開發總署目前負責管理約60%的對外援助資金，2023會計年度發放總額達437.9億美元。美國國會研究處（CRS）本月一份報告指出，國際開發總署1萬名人員約2/3駐派海外，協助約130個國家。國會按行政部門所需提供國際開發總署資金。

國會研究處指出，國際開發總署的任務包括「協助對美具戰略重要性的國家以及處於衝突中的國家，引領美國在緩解貧困、疾病和人道主義需求方面的工作；並透過支持發展中國家的經濟成長，以及建立這些國家參與世界貿易的能力，鞏固美國的商業利益」。

美國國際開發總署2023會計年度最大外援對象為烏克蘭（約170億美元），其他援助大戶還有衣索比亞、約旦、剛果民主共和國、索馬利亞、葉門、阿富汗、奈及利亞、南蘇丹和敘利亞。另據Axios新聞網引述的資料，台灣則獲1.36億美元援助。

●美國對外援助規模為何

美國在2023會計年度共向世界各地發放720億美元的援助，約占聯合國2024年所追蹤所有人道援助的42%。這些資金涵蓋衝突地區婦女健康、潔淨水源取得、愛滋病毒/愛滋病治療、能源安全及反腐等各層面。

儘管美國提供的官方政府援助金額比其他國家都多，但根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，若按國民所得比例計算，2020年美國的對外援助比例在富裕國家中排名墊底。

●美國對外援助是否獲兩黨支持

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）認為，民主黨政府及國會議員歷來都比共和黨更為支持對外援助。但基本上除川普之外，二戰後無論是民主黨籍還是共和黨籍的美國總統，都大力支持對外援助。

●美國國際開發總署由誰掌管

在前總統拜登治下，美國國際開發總署由愛爾蘭裔美籍外交官鮑爾（Samantha Power）掌理。自認屬理想主義者的鮑爾曾在前總統歐巴馬政府擔任聯合國大使。

美國國際開發總署於2023年3月發布的政策架構中，將氣候危機、遏止威權主義擴張及促進包容性經濟成長和平等機會列為優先要務。

●川普的反對及影響

川普1月20日就職後發布行政命令，宣布暫停大部分對外援助90天，並表示美國的「對外援助產業和官僚機制不符合美國利益，甚至在許多情況下與美國價值觀背道而馳」。

川普政府在一份備忘錄中呼籲美國國際開發總署員工加入華府援助分配方式轉型的行列，以符合川普「美國優先」政策，並警告無視命令者將面臨懲戒。

川普政府之舉讓泰國難民營到烏克蘭戰區等地備受衝擊，人道組織和聯合國機構指出，這可能會嚴重削弱食物、庇護所和醫療分配的能力。

美國國際開發總署過去曾向與美國沒有邦交的國家提供人道援助，包括伊朗和北韓。消息人士指出，這種做法有時利於為雙邊搭橋，然而若是美國國際開發總署的行動純粹關乎政治，這種益處恐將不復見。