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川普擬成立主權財富基金 暗示用基金持有TikTok

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。(美聯社)
美國總統川普簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok。(美聯社)

美國總統川普3日簽署行政命令，要求成立主權財富基金（soverign wealth fund）；川普並表示，美國可能透過該基金來持有TikTok

不過川普3日晚間又表示，有出資者對TikTok表達興趣，如果成功將對中國大陸和所有人都是好消息，但川普沒有說明出資方是誰。

川普3日簽署行政命令，計畫成立主權財富基金，並要求美國財政部和商務部在90天內提出計畫。

川普在簽署行政命令時則表示，美國可能透過該基金與TikTok建立關係；川普表示，如果能協商出滿意的結果，美國就來這麼做。

川普指出，美國也可能透過基金與民間有錢的人合作，「我們有很多選擇。」

川普日前簽署行政命令，推遲海外版抖音TikTok「不賣即禁」的法令；川普並提議合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股分。

川普當時指出，他的構想是美國與TikTok現在的持有人或新的持有人合資，讓美國持有50%的擁有權。

川普3日又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，可能有出資者對TikTok表達非常大的興趣，認為如果有結果，將對中國大陸和所有人都是好消息。

TikTok 主權財富基金 川普 美國

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