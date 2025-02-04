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川普刪減聯邦成本之際 美政府逾350網站下線

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

法新社報導，經檢視發現今天有數以百計的美國政府網站處於離線狀態，其中包括總統川普政府要關閉的人道機構美國國際開發總署（USAID）的網站。

在網路安全和基礎設施安全局（CISA）所提供的近1400個聯邦官網清單中，有超過350個網站今天下午無法使用。

法新社的檢視顯示，其中包括與國防部、商務部、能源部、運輸部、勞工部以及中央情報局（CIA）和最高法院相關的網站。

目前尚不清楚這些網站何時開始無法存取的確切時間；也不清楚究竟是暫時下線，或是根據川普政府的指令而關閉。

但值此之際，美國政府正在推動爭議性大幅限縮政府規模的行動。

特斯拉汽車（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）的執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）正領導川普的政府效率部（DOGE），執行節約聯邦成本的工作。

馬斯克今天表示，美國國際開發總署將會關閉，並稱這個在120個國家推動救援計畫的機構是個「犯罪組織」。

根據美國媒體報導，川普上週下令終止所有以納稅人錢支助的「性別意識形態」計畫後，有很多美國政府網站都刪除了有關LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的訊息，包括一些高層公共衛生機構在內。

與愛滋病毒和LGBTQ青年相關的主要資訊和資料庫也從美國疾病管制暨預防中心（CDC）的網站上消失了，這讓衛生專家感到震驚。

在CDC有關這兩個主題的登入頁面均顯示：「未發現您要尋找的頁面。」

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society ofAmerica）在聲明中指出：「在美國疾病管制暨預防中心和其他衛生機構的網站上刪除了與愛滋病毒和LGBTQ相關資源，令人深感擔憂，這讓監測與因應疾病爆發的科學訊息和資料方面產生危險的缺口。」

這學會又說，「如愛滋病毒、M痘（mpox）、性接觸感染等疾病威脅著公共衛生，並影響全人口時」，大眾獲取這些資訊「尤其重要」。

川普 網站 美國

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