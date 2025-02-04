川普簽署行政命令 美國一年內將成立主權財富基金

美國總統川普簽署了一項行政令，他表示，將下令官員為美國建立一個主權財富基金，這也是他在競選期間提出的一個想法。

川普周一（3日）在白宮橢圓形辦公室對記者說：「我們有極大的潛力，」，這一行動將由財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）聯合領軍來促成。

川普宣在這項消息時，同在橢圓形辦公室的貝森特表示，主權基金將在未來12個月內創建，形容成立主權財富基金「具有重大戰略意義」。

川普提議，美國的主權財富基金可用於協助TikTok的出售。由於川普簽署行政命令延長TikTok「不賣就禁」的期限，TikTok目前仍在美國運營。

川普這項行政命令要求官員在90天內提交計畫，計畫內容需要為如何籌資提出建議，並列出投資策略、基金結構與管理方案。命令中也指示對基金成立的法律問題進行評估，包括是否需要立法。