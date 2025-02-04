川普向烏克蘭要保護費了？提議稀土資源交換持續軍援和金援

美國總統川普3日表達希望和烏克蘭達成協議，讓美國獲取烏克蘭的稀土資源，換取持續對基輔的軍事及經濟援助。這項提議似乎呼應澤倫斯基的勝利計畫，允許美國獲得高科技行業所需的關鍵礦產以加深烏克蘭和川普政府的關係。

金融時報報導，川普在白宮發言談到烏克蘭表示：「我們正在尋求達成一項協議，烏克蘭將用他們的稀土資源和其他資源來保障美國提供的援助。」

川普也暗示基輔對此保持開放態度，川普說：「我們投入數千億美元（援助烏克蘭）。他們擁有極好的稀土資源，我想要稀土的安全保障，他們願意做這件事。」

另外，一名親近澤倫斯基的人士告訴金融時報，川普這項提議「似乎與2024年秋天的勝利計畫一致」，這名人士表示，烏克蘭已向川普提出「特殊條件」來合作處理關鍵資源，強調需要保護這些資源不受俄羅斯和伊朗的威脅。他補充，「我們準備與美國合作」。

基輔擁有大量的鈦、鐵礦和煤炭，還擁有約50萬噸未開發的鋰，這些資源總價值估計達數十兆美元。然而，這些資源部分面臨被俄羅斯東部進攻部隊奪取的風險，或者已經落入俄羅斯的占領之下。