美國際開發署或遭「關停」？ 官員：將重挫美國外交軟實力

（德國之聲中文網）據美國有線電視新聞網（CNN）引述多位知情人士消息報道，美國國際開發署（US Agency for International Development 簡稱“USAID”）位於華盛頓的總部辦公室本周一（2月3日）突遭關閉，員工於凌晨收到郵件，通知其“不用前往辦公室”。在此前數日裡，由於美國國際開發署資金遭凍結，多名員工被強制休假，關於該機構的未來命運已猜測四起。

作為一個獨立機構，美國國際開發署的年度預算為428億美元（約合419億歐元），主要負責海外發展合作與援助工作。

特朗普及其盟友稱，USAID是國會設立的獨立機構，但其立場明顯傾向民主黨，並帶有政治偏見。

DOGE人員進入USAID總部 訪問機密信息

CNN援引消息人士報道，“政府效率部”（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）人員最初試圖直接進入USAID位於華盛頓特區的總部，但遭到阻攔。據知情人士透露，DOGE人員要求進入被拒絕後，甚至威脅要叫來聯邦法警（US Marshals）以獲准進入。

CNN報道稱，USAID兩名高級安全官員已被停職，原因是拒絕馬斯克的DOGE團隊成員獲取機密文件。

三名消息人士告訴CNN，DOGE人員的目標是獲取USAID的安全系統和人員檔案。其中兩位人士透露，DOGE人員還試圖訪問機密信息，而按照規定，只有獲得安全許可且具備必要權限的人員才可查看這些信息。特朗普發言人史蒂文·張（Steven Cheung）否認了這一報道。

最終，三名知情人士證實，DOGE人員成功進入了USAID總部。

民主黨要求調查DOGE人員進入USAID總部一事

周日，美國參議院外交關系委員會民主黨成員致信國務卿盧比奧（Marco Rubio），要求“立即就USAID總部被訪問一事提供情況更新，包括進入總部的人員是否獲得授權，以及由誰授權。”

信中指出：“這一事件可能涉及訪問敏感甚至機密信息，其中可能包含與USAID合作的美國公民個人身份信息。整個事件已引發了人們對維護和保障美國國家安全事務的嚴重關切。”

兩周前，即特朗普上任後立即凍結了所有對外發展援助資金，為期三個月，僅對人道主義援助作出豁免處理。據報道，特朗普可能計劃將USAID並入國務院，但其辦公室未對相關詢問作出回應。

信裡還寫道：“任何將USAID並入或合並到國務院的舉措，都必須依法得到國會審議、討論並批准。”

民主黨眾議員亞歷山德裡婭·奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）對此事提出強烈批評，稱馬斯克的行為“對國家安全構成了嚴重威脅”。她警告說，讓一個“未經選舉產生的億萬富翁”試圖獲取“機密信息”，將是“對國家安全的嚴重威脅”。

特朗普於去年12月任命的DOGE負責人凱蒂·米勒（Katie Miller）周日似乎證實DOGE人員已訪問了[USAID]機密信息，但其在平台X上發文表示：“沒有任何機密材料在未經適當的安全許可的情況下被訪問。”

據報道，DOGE正在審查聯邦機構的支付系統和電子郵件系統。

馬斯克：“是時候讓它消亡了。”

周日，在CNN報道此事後，馬斯克在X平台上發文回應稱：“USAID是一個犯罪組織。” 並指責USAID涉嫌參與“流氓中央情報局的工作”和“互聯網審查”。

“是時候讓它消亡了。”他在平台X上發帖稱。

在周一的X Spaces對話中，馬斯克與共和黨參議員喬尼·恩斯特（Joni Ernst）及企業家維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同主持了討論。馬斯克稱USAID“極具政治黨派性”，並一直在全球範圍內支持“激進左翼事業，包括反美項目”。

馬斯克稱，USAID利用納稅人的資金資助了“生物武器研究，其中包括導致數百萬人死亡的新冠病毒（Covid-19）”。不過，他並未提供任何證據來支持這一指控，而這一說法此前曾被美國前政府認定與俄羅斯的虛假信息宣傳活動有關。

馬斯克還表示，USAID“已經無法修復”（beyond repair,）“我們面對的不是一個‘有蟲的蘋果’，而是一團蟲。”馬斯克說道：“USAID就是一團蟲。”

特朗普政府的其他高級官員，如白宮政策副幕僚長斯蒂芬·米勒（Stephen Miller），也對USAID提出批評，指責其員工大多傾向於民主黨。

馬斯克表示他曾“多次”向特朗普確認，特朗普明確表示希望關閉USAID。

周日晚間，在X Spaces對話開始前，特朗普被問及USAID相關問題時告訴記者：“這機構一直由一群極端瘋子掌控，我們正在清理他們，然後再決定接下來的措施。”

USAID若被解散，專家警告影響巨大

USAID成立於1961年，由時任總統約翰·F·肯尼迪設立，是美國政府執行人道主義援助的機構。每年，該機構向全球提供數十億美元援助資金，以緩解貧困、治療疾病、應對飢荒和自然災害。此外，它還通過支持非政府組織、獨立媒體和社會倡議，推動民主建設和發展。

政府官員指出，USAID是美國美國與世界各地社區建立關系的“軟實力”外交工具之一。在美國的國家安全戰略中，“三大支柱”——國防、外交和發展——分別由國防部、國務院和USAID主導。

特朗普在上個月宣誓就職後，立即簽署了一項行政命令，暫停所有對外援助90天。這一決定引發了廣泛混亂，導致裁員潮以及多個援助項目被迫終止。

上周，約 60 名美國國際開發署高級職員因試圖規避特朗普凍結外援 90 天的行政命令而被停職。另一名高級官員因試圖撤銷這一舉措而被停職。

上周六，USAID官方網站突然無法訪問，而國務院網站上則出現了一個新的USAID頁面。同日，USAID的社交平台X賬號也下線。一名消息人士告訴CNN，USAID整個公關團隊已被停職，並被鎖定在系統之外。

USAID安全負責人約翰·沃希斯（John Voorhees）及其副手是被停職的眾多USAID官員之一。外界擔憂該機構正面臨被系統性拆解的風險，一些援助官員警告稱，此舉將帶來巨大的負面影響。

一位前USAID高級官員表示：“國務院沒有能力、專業知識或培訓來執行這類工作。這是一項完全獨立工作，且是在實地完成的。”一旦USAID被撤銷，美國獨特而關鍵的“軟實力”外交工具將受到嚴重削弱。

“美國政府機構中，唯一能夠在外國實地開展工作、深入當地並真正理解當地情況的，就是美國國際開發署（USAID），” 這位USAID前官員表示。由於擔心受到特朗普政府的針對成為被攻擊目標，他要求匿名。

“這種在實地工作的能力和文化非常重要，我認為這不僅僅是一種工作方式，而是一種文化。如果這種能力被削弱或喪失，我們將失去一個極其寶貴的美國外交政策工具。基本上，我們就像被綁住了一只手去打拳，這將極大削弱我們的影響力。”

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