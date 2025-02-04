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是哪招？川普加關稅在即…連call加國總理兩次 又延後墨國關稅一個月？

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國對加拿大加徵關稅在即，川普（左）卻於美東時間3日上午發文透露自己剛和加拿大總理杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。圖為兩人2019年12月參加北約一場會議的檔案照。 美聯社
美國對加拿大加徵關稅在即，川普（左）卻於美東時間3日上午發文透露自己剛和加拿大總理杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。圖為兩人2019年12月參加北約一場會議的檔案照。 美聯社

美股3日早盤隨歐亞股開低走低，早盤一度重挫665點，但開盤1個多小時後跌勢急速收斂到100多點。這時墨西哥總統薛恩鮑姆突然在社群平台上發文，川普關稅措施將延後一個月實施。

亞、歐股市3日籠罩在美國即將對加墨中加徵關稅的陰霾下一片慘綠，隨後開盤的美股也同樣承受賣壓，但川普於美東時間3日上午9時左右在自家社群媒體Truth Social發文，透露自己剛和加拿大總理杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。

根據路透報導，白宮此時也說，加拿大把關稅命令誤解成鄰國之間的貿易戰。

不久後，換墨西哥總統薛恩鮑姆在社群平台上貼文表示，她剛和川普講完話，兩人相談甚歡，並達成一連串協議，川普欲對墨西哥加徵的關稅，延後一個月。

此外，根據CNBC的報導，這兩天川普連聯準會（Fed）似乎都看得比較順延。他在美東時間3日告訴記者，Fed上周維持利率按兵不動的決定是正確的。

他說，對聯準會的決定「並不意外」，「讓利率維持在目前的水準是正確的作法」。

上個月川普以視訊對在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）演說時可是這麼說：「利率馬上給我降下去」。

此時美國經濟數據也傳來好消息，3日公布的1月ISM製造業指數，升抵50.9，是2022年以來首次高於代表景氣分水嶺的50，反映製造業前景更加光明。

墨西哥 川普 社群媒體

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