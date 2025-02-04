美國對盟友加徵關稅 德國警告歐洲將祭出反制措施

中央社／ 柏林3日專電

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，並對歐盟發出類似威脅。德國總理蕭茲今天表示，歐洲將反制任何可能的關稅措施，強調歐盟作為強大經濟體，有能力「以關稅政策回應關稅政策」。

歐盟今天召開非正式峰會，各國領導人齊聚布魯塞爾，討論歐洲防務及如何應對川普政府祭出的加增關稅政策。

美國總統日前宣布對墨西哥和加拿大進口商品課徵25%關稅，對此蕭茲在峰會開始前受訪表示，「歐盟作為一個強大的經濟體，有能力『以關稅政策回應關稅政策』。」

蕭茲強調，若川普政府對歐盟商品加徵關稅，歐洲將迅速採取反制措施，同時補充歐盟當前首要目標仍然是與川普對話，就關稅問題達成共識，避免貿易戰進一步升級。

聯邦政府發言人布希納（Wolfgang Büchner）在今天例行的聯邦記者會也重申蕭茲在布魯塞爾的談話，強調歐洲有能力在貿易談判中展現自信，並在必要時採取反制措施。

布希納說明，若關稅壁壘讓貿易變得越來越困難，對美國和歐洲都不是好事。德國的立場十分明確，會持續捍衛以國際規則為基礎的自由貿易體系。

德國企業高度依賴北美市場，許多企業在墨西哥與加拿大設有工廠，生產美國所需商品，特別是汽車與製藥業。

根據德國海外商會（AHK）資料，目前約有2100家德資企業在墨西哥設廠，經濟部發言人史普（LuisaSpoo）在聯邦政府例行記者會上坦言，雖未掌握受影響企業的具體數據，但官方確實對美國對墨西哥、加拿大和中國加徵關稅的決定深感憂慮。

此外根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，去年1月至11月間，德國對美國的出口額達1500億歐元，占德國總出口額逾10%，創20年來新高。若美國對歐洲產品徵收高額關稅，恐將對德國出口商造成嚴重衝擊。

而在美國正式對歐盟祭出高關稅之前，市場已率先作出反應，在川普宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅後，德國DAX指數今天開盤，在墨西哥設有工廠的福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes）、戴姆勒（Daimler）等德國汽車製造商股價均應聲下跌。

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