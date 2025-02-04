川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民

美國總統川普計劃測試其打擊移民行動的極限，將援引一項戰時法令，無須法院聽審即驅逐被指控為幫派成員的移民，這項廣泛的權力恐大幅加速其大規模驅逐行動，甚至可能波及未被正式指控犯罪的人。

路透社報導，川普上任後下令軍方和移民官員於2月3日前準備就緒施行1798年的「外國敵人法」（Alien Enemies Act）。美國上一次動用這項法律是在第二次世界大戰期間，為當時關押日本、德國和義大利後裔的拘留營提供法律依據。川普此舉勢必面臨法律挑戰，不過，一旦成功，將允許他繞過正當法律程序，加速驅逐移民。

強勢重返白宮的川普承諾將驅逐美國境內數以百萬計的非法移民。他聲稱，美國在民主黨籍前總統拜登執政期間，非法移民人數居高不下，此舉勢在必行。

川普上任後迅速頒布一連串行政命令，重新分配軍方資源，以支持大規模驅逐行動，並授權美國移民官員進行更多逮捕行動，包括在學校、教堂和醫院等地執法，儘管這些措施不受歡迎，且遭到公民和移民權利團體的反對。

不過，即使川普提早採取全面性行動，他的政府仍將面臨大量的移民法院案件，尋求庇護的案件恐耗時數年才能審查完結。川普雖擴大一種名為「快速驅逐」（expedited removal）的程序，但這只適用於在美停留不超過2年的移民，而且仍允許他們提出庇護申請。

而「外國敵人法」恐允許川普迅速驅逐被視為屬於「侵略或掠奪性入侵」的移民，成為這項過去屬於戰時法令的新用法。共和黨人經常稱非法移民「入侵」，並將移民描繪成危險的罪犯或處於「役齡」。